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Sağlık çalışanlarından 'Evde kal' mesajı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, korona virüse karşı vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.

19.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:30
Sağlık çalışanlarından 'Evde kal' mesajı
Bilecik 'in Bozüyük ilçesindeki Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, korona virüse karşı vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları kağıtlara yazdıkları, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" mesajıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak farkındalık oluşturdu. Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal medyadan 'Evde kal' mesajı veren sağlık çalışanları, vatandaşlara zorunla olmadıkça dışarıya çıkmamalarını tavsiye ettiler. Sağlık çalışanlarının bu paylaşımı vatandaşlar tarafından da beğenilerek takdir topladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bozüyük, Bilecik, Güncel

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