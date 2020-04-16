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Sağlık çalışanlarından ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Bursa'da, Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, aldıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

16.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:51
Bursa 'da, Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, aldıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.
Aralarında topladıkları parayla aldıkları gıda kolilerini Orhangazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim eden sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi.
Sokağa çıkamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlara devletin yardım ettiğini belirten Bayrak, "Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Bizim de çorbada tuzumuz ve katkımız olsun diye biz de böyle bir proje hayata geçirdik. Ülkemizde toplumun tamamı sağlık çalışanlarına sahip çıkıyor. Biz de kendi aramızda yaptığımız bu organizasyon ile karınca kararınca destek olmaya çalıştık." diye konuştu.
Kolileri teslim alan ekipler, sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarından ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Devlet Hastanesi, Orhangazi, Bursa, Güncel
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