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Sağlık çalışanlarından Kızılayın "kan bağışı" çağrısına destek

Niğde'de 20 sağlık çalışanı, "acil kan bağışı" çağrısının ardından Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

07.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:51
Niğde'de 20 sağlık çalışanı, "acil kan bağışı" çağrısının ardından Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve beraberindeki sağlık çalışanları, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Türk Kızılay kan bağış aracına gelerek bağışta bulundu.
Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçtiğini anımsattı.
Koronavirüs ve ramazan nedeniyle kan bağışının azaldığına dikkati çeken Günaydın, şunları kaydetti:
"Kan rezervi iyice azaldığı için sağlık çalışanları olarak katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Ülkemiz Kovid-19'la ciddi bir mücadele içinde. Bunun haricinde Kovid-19 olmayan ve kan ihtiyacı olan hastalar var, onlar da çok ciddi bir grup. Hastane olarak son dönemlerde bunu hissetmeye başladık. Farkındalığın artması için kan bağışlayarak dikkat çekmek istedik. İlerleyen günlerde de tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız, sosyal mesafeye dikkat ederek kan bağışında bulunacak."
Günaydın ayrıca, Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen hastaların da ilerleyen günlerde plazma bağışında bulunacaklarını sözlerine ekledi.
Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, duyarılıklarında dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti. Sağlık çalışanlarından Kızılayın ’kan bağışı’ çağrısına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Niğde, Güncel, Haber

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