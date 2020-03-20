Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.
20.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:40
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları mesajlarında "Bizler sizin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal" ibaresine yer verdiler. - ÇORUM
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları mesajlarında "Bizler sizin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal" ibaresine yer verdiler. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Sungurlu, Güncel