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Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.

20.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:40
Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları mesajlarında "Bizler sizin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal" ibaresine yer verdiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Sungurlu, Güncel

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