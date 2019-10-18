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Sağlık çalışanlarından nefes kesen tatbikat sonrası Mehmetçiğe selam

İzmir'deki özel bir hastanenin sağlık çalışanları, acil durum tatbikatı sonrası Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam gönderdi.

18.10.2019 18:06Sağlık çalışanlarından nefes kesen tatbikat sonrası Mehmetçiğe selam
İzmir'deki özel bir hastanenin sağlık çalışanları, acil durum tatbikatı sonrası Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam gönderdi.

İzmir'deki özel bir hastane, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden görevlilerinde katılımıyla acil durum tatbikatı yaptı. Senaryo gereği güvenlik görevlileri, hastane yakınlarında gerçekleşen bir patlama sesini duyarak tatbikat sorumlusuna haber verdi. Alarm durumuna geçen hastane çalışanları, ilk olarak yaralılara müdahale etti. Bu esnada tatkibata katılan tüm sağlık çalışanları ve idari personel, kriz merkezinde toplanarak durumu değerlendirdi. Yapılan görevlendirmenin ardından yetkililer, hasta yakınlarına daha sonra durumu hakkında bilgiler verdi. Tatbikatın bu anları ise adeta nefesleri kesti.

İzmir Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de, tüm hastanelerin yönetmelik gereği yılda iki defa iki tatbikat yapmak zorunda olduklarını hatırlattı.

Mehmetçiğe asker selamı

Özel Ata Sağlık Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Pınar Ballı, hastane olarak her türlü afet, deprem gibi olaylara hazırlıklı olmak için sürekli kurum içinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğümüzden gelen yetkililerin de katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.

Öte yandan tatbikata katılan sağlık çalışanları, Türkiye'nin güneyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi. - İZMİR

Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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