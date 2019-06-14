14.06.2019 10:03
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Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi

Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi

Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi takdim edildi.

Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamı sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosu, geçtiğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında sahne almıştı. Halkın beğenisini toplayan tüm koro üyelerine başarı belgesi verilmesi uygun görüldü.

Bu kapsamda düzenlenen programla İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, tüm koro üyelerine göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

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