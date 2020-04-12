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Sağlık çalışanlarından polise sürpriz kutlama

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı sürprizle kutladı.

12.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:54
Sağlık çalışanlarından polise sürpriz kutlama
Mersin 'in Tarsus ilçesinde sağlık çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı sürprizle kutladı.

Tarsus Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile 112 Acil Servis ekibi, mesailerinde çoğu zaman birlikte oldukları polislere sürpriz kutlama yaptı. Sağlık çalışanları, Tarsus Devlet Hastanesinde kavga olduğu ihbarı yaparak takviye polis ekibi istedi.

Hastaneye gelen polisleri alkışlarla karşılayan sağlık çalışanları, hazırladıkları pastayı keserek, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Ülkenin çok zor günler geçirdiğini, birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını belirten sağlık çalışanları, herkesin evde kaldığı bir dönemde kendileriyle birlikte çalışan polislere sürprizlerinin bir nebze de olsa moral olmasını dilediklerini ifade etti.

Polis Haftasını kutlayan sağlık çalışanları, pastayı da polislerle birlikte kesti.

Sürprize ilk olarak şaşıran polisler, kendilerini unutmayan sağlık çalışanlara teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Mersin, Tarsus, Polis, Güncel
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