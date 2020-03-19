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Sağlık çalışanlarından vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Kayseri'de zaman kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane ve 112 çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

19.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:40
Sağlık çalışanlarından vatandaşlara
Kayseri 'de zaman kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane ve 112 çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ile hastanede görevli sağlık çalışanları ve kentte görev yapan 112 Acil Servis ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.
112 Acil Servis çalışanları, "Biz senin için görev başındayız. Siz de lütfen kendiniz için evinizde kalın.", Devlet Hastanesi çalışanları ise "Biz senin için burada kalıyoruz sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı kağıt taşıdıkları fotoğraflarını paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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