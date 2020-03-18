Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinizden çıkmayın uyarısı
İstanbul'da bir hastanede çalışan sağlık çalışanları bir araya gelerek "Biz senin için burada kalıyoruz.
18.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:30
İstanbul 'da bir hastanede çalışan sağlık çalışanları bir araya gelerek "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları yeni tip korona virüs karşısında maske takarak vatandaşları uyardı. Sağlık çalışanları "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta şu not yazıldı: "Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışıyor. Sizler de hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın." - İSTANBUL
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları yeni tip korona virüs karşısında maske takarak vatandaşları uyardı. Sağlık çalışanları "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta şu not yazıldı: "Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışıyor. Sizler de hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Güncel
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