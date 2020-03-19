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Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinizden çıkmayın uyarısı

İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları bir araya gelerek, "Biz senin için burada kalıyoruz.

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinizden çıkmayın uyarısı
İstanbul 'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları bir araya gelerek, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.
Yeni tip korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden bir etkinlik oluşturarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Türkiye genelinde başlatılan etkinliğe Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları da destek vererek üzerinde "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Öte yandan sağlık çalışanlarının bu yaptığı etkinliğe sosyal medyada vatandaşlarda beğenerek ve yorum yaparak destek verdiği görüldü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Sadi Konuk, İstanbul, Bakırköy, Güncel

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