Sağlık Çalışanlarından "Yaşama Yol Ver" Yürüyüşü

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:46



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:46

Kilis 112 Acil çalışanları tarafından "Yaşama yol ver" yürüyüşü gerçekleştirilerek, ambulanslara yol verilmesi konusunda farkındalık çağrısında bulundu.İl Ambulans Servisi Başhekim Meryem Köse ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personel, 112 Acil ambulansları ile birlikte Hacı Cümbüş Kavşağında bir araya gelerek, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetler haftası etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşte sağlık çalışanları "Yaşama yol ver" slogana attılar. İl Ambulans Servisi Başhekim Meryem Köse, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetler haftası nedeniyle bir yürüyüş düzenlediklerini ifade ederek, "Yürüyüşümüze destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 112 candır, sağlıklı yaşama yol vermek gerekir. Kadına şiddete hayır yürüyüşü de var onu da destekliyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. 112 candır" diye konuştu.Daha sonra sağlık personeli tarafından vatandaşlara kaza anında neler yapılacağına dair ayak üstü eğitim verildi. - KİLİS