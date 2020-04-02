Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanlarını alkışlarken balkondan düşerek yaralanan minik kız taburcu oldu

Siirt'te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine ailesiyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran taburcu oldu.

02.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:56
Sağlık çalışanlarını alkışlarken balkondan düşerek yaralanan minik kız taburcu oldu

Siirt 'te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine ailesiyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran taburcu oldu. Elif taburcu olurken sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.


Siirt'te 20 Mart'ta ailesiyle birlikte çıktığı balkondan sağlık çalışanlarına destek için alkış çalan 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran, dengesini kaybetmesi sonucu sert zemine çakıldı. 5 gün yoğun bakımda kalan Elif, bugün taburcu oldu. Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp ağır yaralanan minik Elif taburcu olurken sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.


Elif'in sağlıkçıları alkışladığı sırada balkondan düşerek yoğun bakıma alınmasına üzüldüklerini belirten Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, minik kızın sağlıklı bir şekilde taburcu olmasına sevindiklerini söyledi. Atiş, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlama çağrısına uyarak bizi alkışlamak için balkona çıkan küçük kızımız Elif dengesini kaybederek aşağıya düştü. 5 gün yoğun bakımda yattı. Daha sonra tedavisi tamamlanınca servise alındı. Servisteki bütün tedavileri tamamlanan ve klinik durumu çok iyi olan Elif, bugün taburcu olacak. Bizi alkışlayan Elif'i biz sağlıkçılar olarak alkışlıyoruz" dedi.


Kızının sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada dengesini kaybederek balkondan düştüğünü belirten anne Selime Kılıçvuran, sağlık personellerinin kızına göstermiş olduğu ilgiden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi. Anne Kılıçvuran, "Benim kızım 4 yaşında sağlıkçıları alkışlarken balkondan düştü. 5 gün yoğun bakımda kaldı. 6. gününde servise aldılar. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Siirt, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarını alkışlarken balkondan düşerek yaralanan minik kız taburcu oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu için taziye mesajı - Haber 13:37: Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'in 'Covid-19' kontrol testleri negatif çıktı - Haber 13:37: Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı - Haber 13:37: Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 872'e yükseldi - Haber 13:37: Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber