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Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu oldu

Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu olduKORONAVİRÜS salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanları için yapılan alkış eylemi sırasında balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran, hastanedeki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının...

03.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:53
Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu oldu
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanları için yapılan alkış eylemi sırasında balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran, hastanedeki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına alkışlama davetine, Siirt 'te Kılıçvuran ailesi 20 Mart günü oturdukları apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonuna çıkarak destek verdi. Ailenin kızları Elif, bu sırada dengesini kaybedip balkondan düşerek yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'nde götürülen Elif, 13 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık çalışanları, kendilerine alkış desteği verdiği sırada yaralanan Elif'i alkışlarla hastaneden uğurladı.
Küçük Elif'in babası Abdurrahman Kılıçvuran, "Evde hep birlikte sağlıkçılara moral olsun diye balkona çıkarak alkış tutmaya başladık. Elif aniden balkonun demirliklerine çıktı o anda ben ve eşim fark etmedik. Kızım aninden dengesini kaybederek düştü. Eşimle beraber hemen aşağıya koştuk. Şuuru yerinde değildi kızımın, sağlık ekipleri geldiğini çocuğumu acil servise kaldırdılar ve tedavi etti. O günden bugüne çocuğum ve bizlerle yakında ilgileniyorlar. Bizler sağlık çalışanlarına minnettarız. Allah onlardan razı olsun, çocuğu tekrar eski sağlığına kavuşturdular" dedi.
'KIZIMI ALKIŞLARLA TABURU ETTİLER'
Anne Semine Kılıçvuran ise, "Biz sağlıkçı çalışanları alkışlarken çocuğum balkondan düştü. Kızımı tedavi eden sağlıkçılar da kızımı alkışlarla taburu ettiler. Allah onlardan bin kere razı olsun. Bana hayatımı verdiler" dedi.
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Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, kızım dizisi, Siirt, Güncel

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Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu oldu
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