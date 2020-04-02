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Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp yaralanan kız, taburcu oldu

Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp yaralanan kız, taburcu oldu Siirt'te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine ailesiyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran taburcu oldu.

02.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:33
Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp yaralanan kız, taburcu oldu
SİİRT - Siirt 'te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine ailesiyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran taburcu oldu. Elif taburcu olurken sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.
Siirt'te 20 Mart'ta ailesiyle birlikte çıktığı balkondan sağlık çalışanlarına destek için alkış çalan 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran dengesini kaybetmesi sonucu sert zemine çakıldı. 5 gün yoğun bakımda kalan Elif bugün taburcu oldu. Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp ağır yaralanan minik Elif taburcu olurken sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.
Elif'in sağlıkçıları alkışladığı sırada balkondan düşerek yoğun bakıma alınmasına üzüldüklerini belirten Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, minik kızın sağlıklı bir şekilde taburcu olmasına sevindiklerini söyledi. Atiş, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlama çağrısına uyarak bizi alkışlamak için balkona çıkan küçük kızımız Elif dengesini kaybederek aşağıya düştü. 5 gün yoğun bakımda yattı. Daha sonra tedavisi tamamlanınca servise alındı. Servisteki bütün tedavileri tamamlanan ve klinik durumu çok iyi olan Elif bugün taburcu olacak. Bizi alkışlayan Elif'i biz sağlıkçılar olarak alkışlıyoruz" dedi.
Kızının sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada dengesini kaybederek balkondan düştüğünü belirten anne Selime Kılıçvuran, sağlık personellerinin kızına göstermiş olduğu ilgiden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi. Anne Kılıçvuran, "Benim kızım 4 yaşında sağlıkçıları alkışlarken balkondan düştü. 5 gün yoğun bakımda kaldı. 6. gününde servise aldılar. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu. Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp yaralanan kız, taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Siirt, Genel

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Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp yaralanan kız, taburcu oldu
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