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Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti

Dün akşam tüm Türkiye sağlık çalışanlarını saat 21.00'de alkışlarken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın o anda çekildiği fotoğrafta kombinin olduğu ortamda açık durması gereken menfezi streç filmle kapatmış olması dikkat çekti.

20.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:45

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da dün akşam sağlık çalışanlarını alkışlayanlar arasındaydı. Ancak Altay'ın o an çekilen fotoğrafında menfez kapatmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Dünyada 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan Türkiye 'de ise 359 kişide tespit edilen koronavirüs 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için dün akşam tüm Türkiye balkona, pencereye çıkarak bir dakika boyunca sağlıkçıları alkışladı. Onlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay.

MENFEZİ KAPATMIŞ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Altay, sağlık çalışanlarını alkışlarken çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Ancak o karede dikkat çeken bir detay vardı. Kombinin takılı olduğu yerde bulunan CHP'li vekil sağlık için açık tutulması gereken menfezi soğuk hava gelmesin diye streç filmle kapattığı görüldü.

Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına destek olmak için dün akşam tüm Türkiye saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak sağlıkçıları alkışladı. Bu uygulama ilerleyen günlerde de devam edecek.

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Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti

Haberin Videosu :

Türkiye'de Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Türkiye, Sağlık, Politika, Güncel

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