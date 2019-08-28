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Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı

Okmeydanı TEM bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan aracın motor kısmında yangın çıktı.

28.08.2019 13:22 Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı
Okmeydanı TEM bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın ön tarafı tamamen yanarken, trafik kısmen durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki 3 kişi dumanı fark ederek hemen indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafik kısmen durma noktasına gelirken, aracın ön kısmı tamamen yandı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Okmeydanı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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