Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek - Haberler

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek Karabük'te oto yıkama sahibi Mehmet Onbaşı, korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları otomobillerdeki dezenfekte hizmetlerinden sağlık çalışanlarının ücretsiz bir şekilde yararlanacağını söyledi.

21.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:15
Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek
KARABÜK - Karabük 'te oto yıkama sahibi Mehmet Onbaşı, korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları otomobillerdeki dezenfekte hizmetlerinden sağlık çalışanlarının ücretsiz bir şekilde yararlanacağını söyledi.
Türkiye'de etkisini gösteren ve 9 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı toplu taşımalarda, caddelerde, sokaklarda, camilerde, okullarda ve bir çok alanda dezenfekte çalışmaları başladı. Gün geçtikçe vaka sayısının artmasına neden olan virüsle mücadele kapsamında oto yıkamacılarda otomobilleri özel dezenfekte çalışmalarını vatandaşlarının hizmetine sundu. Karabük'te 23 yıldır oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Onbaşı, korona virüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına bu hizmeti ücretsiz olarak vereceklerini söyledi.
"Araç içi dezenfekte işlemi başlattık"
23 yıldır oto yıkama ve otopark olarak Karabük'te hizmet verdiklerini belirten oto yıkama sahibi Mehmet Onbaşı, "Biliyorsunuz ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Çin'de başlayan korona virüsü ile ilgili özel kişisel bakım ve temizliğe dikkat etmemiz, bütün dünya genelinde çok önemli. Bizle işletme sahibi olarak 23 yılın verdiği deneyimle böyle bir hizmet başlattık. Tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektasyon ilaçlarımızla araç içi dezenfekte işlemi başlattık" dedi.
Dış ortamda duran araçlarda mikrobun metal üzerinde durmasının sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Onbaşı, araçlarda hem iç hem de dış temizliği yaparak mikropları öldürdüklerini ve mikropların araç içerisine girmemesini sağladıklarını ifade etti.
'Sağlık çalışanlarının araçları ücretsiz dezenfekte edilecek'
Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Onbaşı, "Bizde onlara bir nebze yardımcı olabilirsek araç iç-dış yıkama kaidesiyle dezenfektasyonu ücretsiz olacak. Bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti sağlık çalışanlarından talep etmeyeceğiz" diye konuştu. Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek
Etiketler : Karabük, Araç, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

MSB: "Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı... - Haberler Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak - Haberler Kılıçdaroğlu: Aklın ve bilimin ışığında bu salgını yeneceğiz - Haberler Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı - Haberler Marmaris'te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading