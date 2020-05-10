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Sağlık çalışanlarının çocukları Anneler Günü için klip hazırladı

Edirne'de, sağlık çalışanlarının çocukları Anneler Günü için özel klip hazırladı.

10.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:12
Edirne'de, sağlık çalışanlarının çocukları Anneler Günü için özel klip hazırladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki hastanelerde çalışan annelerin Anneler Günü, çocukların evde babalarıyla birlikte hazırladığı videolardan oluşan kliple kutlandı.
Çocuklar klipte, "Annem sizler için çalışıyor siz de lütfen evde kalın, canım annem Anneler Günün kutlu olsun", "Siz evde kalın annem eve geri dönsün", "Canım annem Anneler Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum", "Annem hemşire 2 aydır onu öpemiyoruz, Anneler Günü'nde de göremeyeceğiz o siz evde kalın diye çalışıyor, lütfen evde kalın." mesajları verdi.
Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan özel klip İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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Sağlık çalışanlarının çocukları Anneler Günü için klip hazırladı

Kaynak: AA

Etiketler: Anneler Günü, Edirne, Güncel, Haber

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