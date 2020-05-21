SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINA BAYRAMDA 18 BİN OYUNCAK DAĞITILACAKLAR

TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) iş birliğiyle Ramazan Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına 18 bin oyuncak dağıtacak.

21.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:17
TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) iş birliğiyle Ramazan Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına 18 bin oyuncak dağıtacak.
Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) üyesi çok sayıda oyuncakçı İSTOÇ'ta bulunan oyuncakçılar çarşısında bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına hediye edilmek üzere 18 bin oyuncak topladı. Oyuncaklar önce oyuncak işletmecileri tarafından poşetlenip kolilere konuldu. Koliler daha sonra kamyonlara konularak bayramda sağlık çalışanlarının çocuklarına dağıtılmak üzere (Sağlık-Sen) depolarına götürüldü.
"HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ' MANTIĞIYLA YOLA ÇIKTIK"
Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, "Sağlık çalışanlarımızın çok yoğun olarak çalıştığı bu dönemde, bizde ne yapabiliriz diye düşünerek 'Hep Birlikte Güçlüyüz' mantığıyla yola çıkarak üreticileri bir araya toparlayan Türkiye Oyuncak Kooperatifi'yle beraber böyle bir çalışmaya girdik. Bayramın 1. ve 2. günü dağıtılmak üzere oyuncaklarımızı ithalatçılardan, imalatçılardan, toptancı arkadaşlarımızdan toplayarak bu şekilde bir kampanya yürütüyoruz. Sağlık çalışanlarımız dünyada parmakla gösterilen bir başardılar. Bizde ne yapalım diye düşünerek, kendimizi sağlık çalışanlarımıza emanet ettiğimiz için onların çocuklarına bu şekilde destek olmak istedik. Buradan oyuncaklar (Sağlık-Sen) depolarına götürülerek hastanelerden sağlık çalışanlarının çocuklarına teslim edilecek" dedi.
"GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİK"
Oyuncak İmalatçısı Engin Bozacı, "Oyuncakçılar ve imalatçılar olarak oyuncaklarımızı topladık. Gücümüzü birleştirdik. Bayramda sağlık çalışanlarımızın çocuklarının yüzü gülsün diye oyuncaklarımızı aracımıza yerleştirdik. Bayramda çocuklarımızla buluşacak" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINA BAYRAMDA 18 BİN OYUNCAK DAĞITILACAKLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Türkiye, Güncel, Haber

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