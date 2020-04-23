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Sağlık çalışanlarının çocuklarına pastalı "23 Nisan" kutlaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta gönderdi.

23.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:21
Sağlık çalışanlarının çocuklarına pastalı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların bayram kutlamalarından mahrum kalmamaları için Büyükşehir Belediyesinin bayram coşkusunu evlere taşıdığı kaydedildi.
"Evde Bir Bayram Havası" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kentteki 4 bin 800 sağlık çalışanının evlerine pasta gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ile TBMM'nin 100. yılı olması hasebiyle sağlık çalışanlarına anlamlı bir sürpriz yaptı. Gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının iş birliğiyle 100. yıl pastası gönderildi. Pastalar, Büyükşehir Belediye personeli ve palyaçolar tarafından Kocaeli'de görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının evlerine kadar götürüldü. Görev başında olan sağlık çalışanlarının çocuklarına teslim edilen pastaların içerisinde Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın'ın çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı da yer aldı."
"Siz evde kalırsanız annem ile gönül rahatlığınca vakit geçirebileceğiz"
Anne ve babası sağlık çalışanı olan Onur Küçüker'in görüşlerinin yer verildiği açıklamada, evde kalmak zorunda oldukları bugünlerde, ulusun egemenliğinin 100. yılını ve tüm arkadaşlarının bayramını kutladığını belirtti. Bugünü çocuklara hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını aktaran Küçüker, "Bizi düşünen ve pasta gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Annesi sağlık çalışanı olan Zeynep İrem de bu yıl salgın nedeniyle 23 Nisan'ı dışarıda kutlayamadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Annem sağlık çalışanı. Onun nöbette olduğu günler ben ve kardeşim için zor geçiyor. Annemizin eve geldiğinde ise ona sarılamamak bizim için çok üzücü. Bu salgının en kısa sürede bitmesini istiyorum. Benim tüm vatandaşlardan bir ricam var. Herkes evde kalsın. Ben annemden ayrı kalmak zorunda değilim. Siz evde kalırsanız biz annem ile gönül rahatlığınca vakit geçirebileceğiz". ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, kentteki pandemi hastanelerinde Kovid-19 salgınına karşı tedavi gören çocukların odalarının da belediye ekiplerince süslendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel, Haber
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