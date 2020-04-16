Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sağlık çalışanlarının çocuklarından anlamlı video

İzmir'de sağlık çalışanlarının çocukları, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları video ile destek oldu.

16.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:17
İzmir 'de sağlık çalışanlarının çocukları, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları video ile destek oldu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısı üzerine bir video paylaştı. "Kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarından mesaj var" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videoda, yaşları 4 ile 6 arasında değişen 9 çocuk kamera karşısına geçti. Sağlık çalışanlarının çocukları videoda, "Hastalanırsanız annem sizi de iyileştirir", "Babam işe gitmezse hastalar üzülür", "Bu hastalık bitince babam bana sarılacak", "Siz evde kalırsanız, babam da evine hemen gelir", "Benim annem bir kahraman", "Benim babam öksürenleri iyileştiriyor", "Annem nani nani arabasında çalışıyor", "Hastaların hepsi iyileşince annem eve gelecek" sözleri ile vatandaşlara seslendi. Sağlık çalışanlarının çocuklarının yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı.
(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA) Sağlık çalışanlarının çocuklarından anlamlı video

Kaynak: İHA

Etiketler: Suat Seren, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarının çocuklarından anlamlı video - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:09: flaş - Haber 17:08: İzmir'de Vefa Sosyal Destek Grubu evlerinde karantinada bulunanları ziyaret etmeye başladı - Haber 17:06: Başkan Berge: "Ekmek mahallelerde satılacak" - Haber 17:06: Sağlıklı Hayat Merkezi projesi hazır - Haber 17:06: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin... - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber