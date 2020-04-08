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Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran paylaşım

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından, sağlık çalışanlarının çocuklarının mesajlarından hazırlanan 'Evde kal' videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

08.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:46
Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran paylaşım
Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından, sağlık çalışanlarının çocuklarının mesajlarından hazırlanan 'Evde kal' videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirirken çocukları da anne ve babaları için tüm vatandaşlara kendi yaşadıklarını anlatarak 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kahraman anne ve babalarına duydukları özlemleri aktaran minikler, anne ve babalarının eve dönmesi için herkesin evde kalmasını istedi.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu hazırladıkları videoyu sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarını ve kısa sürede büyük bir beğeni topladığını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız sevdiklerinden uzakta, bizim için çalışıyorlar. Lütfen evde kalalım, destek olalım. Umuyoruz ki sağlık çalışanlarının durumunu ifade eden bir çalışma olmuştur. Kahraman sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Anne, Güncel
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