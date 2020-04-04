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Sağlık çalışanlarının çocuklarından "evde kal" çağrısı

Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulunda öğrenim gören sağlık çalışanlarının çocukları, çektikleri kısa videolarla "evde kal" çağrısında bulundu.

04.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:40
Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulunda öğrenim gören sağlık çalışanlarının çocukları, çektikleri kısa videolarla "evde kal" çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanlarının çocukları, anne ve babalarına destek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin azalması için evde kalınması gerektiğini çekilen kısa videolarla dile getirdi.
Hazırlanan videoda çocuklar, "Annem babam sağlıkçı, evimizdeki çiçekler annemsiz kalmasın siz evde kalın", "Günlerdir hastayım annem ve babam sağlık çalışanı olduğu için izin alamıyorlar kendi sağlığınız ve biz çocukların sağlığı için lütfen evde kalın", "Sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için evde kal Türkiye ", "Annem ve babama daha rahat sarılmak için evde kal Türkiye", "Sağlık Bakanımızın uyarılarını dikkate alarak lütfen evde kalalım', "Sağlıklı kalmak için evde kalmak en iyi seçimdir", "Kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmaya devam edin, hayat eve sığar", "Sevdiklerimiz için evde kalalım Türkiye" diye seslendi.
Bir çocuk da videoda Kovid-19 tedbirleri kapsamında ellerin nasıl yıkanması gerektiğini gösterdi.
Selçuklu İlkokulu, hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık çalışanlarının çocuklarından ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Türkiye, Afyon, Anne, Güncel

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Sağlık çalışanlarının çocuklarından "evde kal" çağrısı
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