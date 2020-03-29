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Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle "evde kal" çağrısı

Edirne'de sağlık çalışanlarının çocukları yaptıkları resimlerle "evde kal" çağrısında bulundu.

29.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle
Edirne 'de sağlık çalışanlarının çocukları yaptıkları resimlerle "evde kal" çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanlarının çocukları, anne ve babalarına destek ve koronavirüs salgınının etkisinin azalması için evde kalınması gerektiğini resimlerle anlattı.
Gökkuşağı ve kalpler çizen çocuklar resimlerine "Annem ve babam sağlık personeli kardeşim ve benim için evde kal Türkiye", "Evde kal Edirnem", "Hayat eve sığar" gibi sloganları da yazdı.
Edirne Sağlık Müdürlüğü, resmi yapan çocuklar ile resimleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Anne, Güncel

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