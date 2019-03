Sağlık Çalışanlarının "Hal-hatır" Mesaisi

Kaynak: AA

Düzce'de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan "hal-hatır ekibi", hastanelerde tedavi gören kişileri ziyaret ederek motivasyonlarının yükselmesine katkıda bulunuyor.Sağlık çalışanlarından oluşan 10 kişilik ekip, Düzce, Akçakoca ve Muncurlu devlet hastanelerinde tedavi gören kişileri ziyaret ederek hem sohbet ediyor hem de onların görüş ve önerilerini dinliyor.Ekiptekiler, hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenerek, motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor.Kentte yaklaşık 1 ay önce hizmete başlayan ekibin ziyaret ettiği yaklaşık bin 200 hasta, sunulan hizmetten memnun."Çok güzel geri dönüşler aldık"İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastalara misafir gözüyle baktıklarını ve onlara daha kaliteli hizmet sunmak için uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.Hastaların bire bir görüşmeyle şikayetleri ve önerileri aktardığını dile getiren Yılmaz, "Saha ekiplerimiz hastaları tek tek ziyaret ediyor. Şu an il genelindeki 3 hastanemizde yatan hastaların hepsiyle bire bir görüşüyorlar. Hem hastalarımızla hasbihal ediyorlar hem de fikirlerini alıyorlar. Hastanede kaldıkları süre boyunca yaşadıkları iyi-kötü olayları hafızamıza alıyoruz. Daha sonra bunların çıktılarını arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz." diye konuştu.Yılmaz, her hastaya misafir muamelesi yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Biz ev sahibiyiz, onlar da misafirimiz. Onlarla iyi vakit geçirmeyi, onlara moral vermeyi, aynı zamanda hastalarımızın maneviyatını arttırarak hastalıklarla mücadele edebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Neticesinde eksikliklerimizi, hatalarımızı bu çalışma sonunda görmüş olacağız. Hep beraber, el ele, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde güzel çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum."Çalışmalar sonrasında değerlendirme toplantıları yapıldığını belirten Yılmaz, vatandaşlardan güzel geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.Zaman zaman ekiple hastaları ziyaret eden Düzce Valisi Zülkif Dağlı da hastaların uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, "İnşallah, bu çalışma ülkemizin tamamına örnek olur." dedi."Örnek bir çalışma"Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Metin Oğuz, örnek bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.Uygulamada emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, "Yetkililerinin şikayet ve memnuniyetimizi sorması, bir vatandaş, bir hasta olarak bizi memnun etti. Hiçbir şeyden çekinmeden gerçekleri anlattık, memnun olduğumuzu söyledik. Bir umut beklerken güler güzlü insanların size hoş davranması, size bir moral oluyor. Her şeyi başı moral, bu ekiplerin bunu başarması da çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.