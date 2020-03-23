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Sağlık çalışanlarının kahveleri 'İyilik Hareketi' nden

Çin'den sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgının Türkiye'de de yayılmayı başlaması ardından sağlıklarını hiçe sayarak var gücüyle gece gündüz çalışan sağlık personellerine yönelik "İyilik Hareketi" başlatıldı.

23.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:09
Sağlık çalışanlarının kahveleri 'İyilik Hareketi' nden
Çin'den sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgının Türkiye 'de de yayılmayı başlaması ardından sağlıklarını hiçe sayarak var gücüyle gece gündüz çalışan sağlık personellerine yönelik "İyilik Hareketi" başlatıldı. Proje kapsamında şubelerin bulunduğu illerde bulunan hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına kahve ikramında bulunuluyor.

1983Beyoğlu kurucu ortağı Seda Şahin, Korona virüs salgını sebebi ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimat doğrultusunda tüm şubelerin kapalı olduğunu hatırlattı. Şahin, "Biz bu süreçte sağlık çalışanlarımıza nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük ve bayilerimizin de talebi ile "İyilik Hareketi" projesini başlattık. Türkiye genelinde Antalya , Mersin, Adana, Karabük, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyon, Şanlıurfa, Konya'da yer alan şubelerimizin bulunduğu bölgelerde çalışan hastanelerde sağlık çalışanlarımıza bir parça destek olup, moral verebilmek adına kahvelerimizi kendilerine hijyenik koşullarda teslim ediyoruz. Umarım ülke olarak bu sıkıntılı günleri en sağlıklı şekilde atlatıp, güzel günlerde tekrar bir arada oluruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Antalya, Türkiye, Güncel

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