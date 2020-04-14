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Sağlık çalışanlarının kaldığı yerlerde dezenfeksiyon yapıldı

Sağlık çalışanlarının misafir edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sosyal Tesisleri'nde kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı.

14.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:49
Sağlık çalışanlarının kaldığı yerlerde dezenfeksiyon yapıldı
Sağlık çalışanlarının misafir edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sosyal Tesisleri'nde kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı.
BAİUBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli, yeni tip koronavirüsle mücadele eden, çoğunluğu hemşirelerden oluşan 50 sağlık çalışanın konakladığı BAİBÜ Sosyal Tesisleri'nde kapsamlı dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
Dezenfeksiyon uygulaması olarak kullanılan ULV soğuk sisleme yönteminin, virüs ve bakterilere karşı etkinliğini yaklaşık iki hafta boyunca sürdürebildiği aktarıldı.
BAİBÜ yetkilileri, dezenfeksiyon işlemlerinin belirli aralıklarla yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Kültür Sanat
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