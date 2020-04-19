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Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için şehrin dinamikleri seferber oldu

Kırşehir'de, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön sıralarda mücadele veren sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için bir sendikanın girişimleriyle şehrin dinamikleri el ele vererek dayanışma örneği sergiledi.

19.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:19
Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için şehrin dinamikleri seferber oldu
Kırşehir 'de, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön sıralarda mücadele veren sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için bir sendikanın girişimleriyle şehrin dinamikleri el ele vererek dayanışma örneği sergiledi.
Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nin öncülüğünde yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalarla her kesim kendi imkanları doğrultusunda katkı sunmaya çalıştı.
Kırşehir'in en büyük marketler zincirinden birisi hekimler ve sağlık çalışanları için hediye paketleri hazırlayarak alışveriş çekleri hediye etti. Yine şehrin önemli yerel markalarından bir su firması, sağlık çalışanlarının ihtiyacı için 300 koli hazırladı.
Kuru yemiş firması çerez, gıda şirketi döner, yerel bir market de bisküvi, çikolata, başka bir market de meyve katkısında bulundu.
Sendikanın girişimleriyle Kırşehir Valiliğinin talimatı sonucu kentteki resmi kurumlara ait misafirhaneler ve bir yurt sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
Sağlık- Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Kırşehir'de de sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkla, zor şartlar altında görevine devam ettiğini söyledi.
Özellikle izolasyon alanlarında ya da nöbet yerlerinde çalışan sağlıkçıların moralinin en yüksek düzeyde tutulması amacıyla her gün farklı bir katkı sunmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Yücesan, şunları kaydetti:
"Devletimiz, sağlık çalışanlarımızın gerekli her türlü ihtiyacını karşılıyor. Ama, bizler de şehrimizin dinamiklerini harekete geçirerek her zaman yanlarında olduklarını göstermek istedik. Bir ricamız firmalarımız tarafından adeta bir sorumluluk gibi algılanarak katkı sağlandı. Şimdiye kadar zor günleri birlikte geride bıraktık. Evinden ve ailesinden uzakta kalan, gece gündüz demeden çalışan, fedakar ve bir o kadar özverili kahraman sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
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