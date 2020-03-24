Sağlık çalışanlarının ödemeleri 3 ay tavandan
Bakan Albayrak, üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını belirterek, bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacaklarını açıkladı.
24.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:51
Bakan Albayrak, üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını belirterek, bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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