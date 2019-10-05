Sağlık durumu merak konusu olan MHP Lideri Bahçeli, basın danışmanını aradı

Son günlerde sağlık durumu merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'i aradı ve yeni doğan oğlu için tebriklerini sundu. Çiçek bu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

MHP Genel Merkezi, bir süredir sık sık hastaneye giden Bahçeli'nin ziyaretlerinin kontrol amaçlı olduğunu duyurmuştu. Bahçeli, sağlık tartışmalarının arasında günlük çalışmalarına devam ediyor.

Bahçeli, Türkgün Gazetesi Yazarı, Kutlu Sesleniş Dergisi Yazı İşleri Müdürü, MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'e, yeni doğan oğlu için bir mesaj gönderdi.

ÇİÇEK, TWITTER'DAN DUYURDU

O mesajı Twitter hesabından paylaşan Çiçek ise "Bugün doğan çocuğum Efebey'in isim babası olan çok kıymetli Liderim Sayın Devlet Bahçeli, Özel Kalem Müdürümüz @mrtclkr bey aracılığıyla biraz önce arayarak 'Gözünüz aydın evladım' dedi. Türkiye onun sağlığını konuşurken, o ise direkt 'Eşiniz ve Efebey yavrumuz nasıl' diye sordu" ifadelerini kullandı.

"LİDERİMİZİN SESİNİ DUYMAK, DÜNYANIN EN BÜYÜK HEDİYESİ"

Yıldıray Çiçek, bir sonraki paylaşımında ise Bahçeli'nin sağlık durumuna da vurgu yaparak, "Liderimizin sesini duymak, bugün için bana dünyanın en büyük hediyesi oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye yazdı.