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Sağlık eğitimi verildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri düzenlendi.

03.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:38Sağlık eğitimi verildi
Malatya'nın ilçesinde, akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri düzenlendi.

Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kurucaova Mahallesi Kur'an-ı Kerim Kursu ve Kurucaova Şehit Şeyho Kurtulmuş Ortaokulu öğretmenlerine akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, erken yaşta evliliğin zararları anlatılırken, öğretmenlere de ilaç kullanımının önemi, ağız diş sağlığı konusunda bilgiler aktarıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, başka okul ve Kur'an-ı Kerim Kurslarında da sözü edilen eğitimlere devam edileceği kaydedildi. - MALATYA

Doğanşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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