Sağlık Ekibi "Özel Çocuklara" Özel Bir Gün Yaşattı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:54



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:54

Eskişehir'de 112 Acil Servis çalışanları, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde ziyaret ettikleri bir özel eğitim merkezindeki öğrencileri önce palyaço gösterisiyle güldürdü, hediyelerini verdikten sonra ambulansa bindirip ekibe dahil etti.İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala ve beraberindeki sağlık ekibi, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Vadişehir Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.Palyaço kıyafeti giyen 112 Acil Servis personeli, hediyeler dağıttığı çocukları eğlendirmek için gösteri yaptı. 112 Acil Servis ambulansıyla kısa bir kent turu attırılan çocuklar, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Çocuklara hangi durumlarda 112 Acil Servis hattının aranması gerektiği konusunda bilgi veren sağlık ekibi de çocukların mutluluğuna ortak oldu.Pala, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenledikleri bu etkinlikle çocuklara 112 Acil Servis ekibinin çalışmaları ile ambulansı tanıttıklarını belirterek, "Çocuklara ambulansı sevdirmek için her birine 112 Acil Servis kıyafetleri giydirdik. Engelli öğrencilerimize ambulansla kısa bir tur yaptırdık. Çok eğlendiler. Böylece bir farkındalık oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.