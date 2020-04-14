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Sağlık Ekipleri ile Şehrin Giriş ve Çıkışları Kontrol Altında

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri korona virüs salgınına karşı şehrin giriş ve çıkışlarında önlemlerini alarak gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

14.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:36
Sağlık Ekipleri ile Şehrin Giriş ve Çıkışları Kontrol Altında
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri korona virüs salgınına karşı şehrin giriş ve çıkışlarında önlemlerini alarak gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolculuklara seyahat kısıtlamalarının getirilmesinin ardından şehre giriş ve çıkış noktalarında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Sağlık Birimi ekipleri de aralıksız çalışıyor. Ekipler 4 ayrı noktada sürücülerin ve yolcuların ateş kontrolünü yapıyor. Sağlık ekipleri aynı zamanda sürücü ve yolculara korona virüs önlemleri hakkında bilgilendirme yaparak 'sosyal mesafe' konusunda uyarılarda bulunuyor. Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Ekiplerimiz fedakarca görevini gece gündüz demeden yerine getiriyor. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında büyük bir özveriyle görev yapan kahraman sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz, sizler için buradayız, lütfen siz de bizim için evinizde kalın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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