Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi - Haberler

Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi

Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Bahçelievler'de parkta rahatsızlanan şüpheli bir hastaya, özel kıyafetli 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:13
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
İSTANBUL - Bahçelievler 'de parkta rahatsızlanan şüpheli bir hastaya, özel kıyafetli 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada evlerinde olması gereken çocukların ise hastanın yanında sağlık ekiplerini izlemesi dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Yenibosna Şehit Güven Kösen Parkı'nda yaşandı. Rahatsızlanan şüpheli bir şahıs için sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri, rahatsızlanan adama müdahale etti. Şahıs 112 ekipleri tarafından dikkatle ambülansa yerleştirilirken, virüsün yayılmasını önlemek için iptal edilen okullar nedeniyle evde olması gereken çocuklar ise sağlık ekiplerinin yanından ayrılmadı. Hastanın ambulansa indirilmesini izleyen çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hastanın ambulansa bindirilmesini ardından da çevreden geçen vatandaşların ambulansın içerisini görmeye çalışması dikkat çekti. Şüpheli hastayı alan ambulans, hastaneye doğru hareket etti. Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Etiketler : Bahçelievler, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da yasağa uymayan 65 yaş üstü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza - Haberler - Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek - Haberler Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları - Haberler AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı - Haberler Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı - Haberler Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler
Loading