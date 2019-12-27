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Sağlık ekipleri Yusra bebek için seferber oldu

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık Yusra Ataş, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

27.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:16 Sağlık ekipleri Yusra bebek için seferber oldu
'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık Yusra Ataş, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Valilik koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine ulaşan Ataş ailesi, bebeklerinin hasta olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde bulunan Yusra bebek, ekiplerce yürütülen 3 saatlik çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesine yetiştirildi.
Solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kabul edilen Yusra bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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