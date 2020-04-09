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Sağlık ekiplerinin dakikalarca hayatta tutma çabası yetmedi

Denizli'de beton duvara çarptıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsünü 112 Acil Sağlık ekipleri uzun süre hayatta tutmaya çalıştı.

09.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:11
Sağlık ekiplerinin dakikalarca hayatta tutma çabası yetmedi
Denizli 'de beton duvara çarptıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsünü 112 Acil Sağlık ekipleri uzun süre hayatta tutmaya çalıştı. Ancak talihsiz sürücü sağlık ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık kalp masajı başta olmak üzere yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Alt Geçidi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde oğlunun iş yerinden çıkarak evine doğru gittiği öğrenilen Emirullah Şandırlı, 20 P 6192 motosikletiyle alt geçide geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce beton duvara çarpan Şandırlı'nın kullandığı motosiklet ardından yaklaşık 15 metre sürüklendi. Olayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri zamana karşı yarış başlatarak Şandırlı'yı hayatta tutmak için yaklaşık 15 dakika boyunca müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı başta olmak üzere dakikalarca gerçekleştirdiği müdahale Şandırlı'yı hayatta tutmaya yetmedi. Kafasından darbe alan Şandırlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı duyarak bölgeye gelen Şandırlı'nın oğlu ve yakınları ise kendisinin öldüğünü duyunca sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri Şandırlı'nın oğlunu güçlükle sakinleştirebildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şandırlı'nın cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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