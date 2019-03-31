Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Sandık Başına Gittiler

İstanbul
'da oy kullanmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar sandığa, sağlık ekiplerinin desteğiyle gitti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen hasta vatandaşlara ulaşım hizmeti sunuluyor.
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen uygulama kapsamında, 271 araç ve 507 personel görev alıyor.
Bu sayede vatandaşların, tam teşekküllü ambulanslar, hasta nakil araçları ve deneyimli sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacağı okullara sağlıklı ve rahat şekilde ulaşması sağlanıyor.
İstanbul, Güncel
Kaynak: AA