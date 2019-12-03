Haberler » Güncel » Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı - Haber

Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gerçeği aratmayan bir tatbikatta buluştu.

03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:34Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gerçeği aratmayan bir tatbikatta buluştu.
Hakemli eğitim tatbikatında hazırlanan senaryoya göre ölü ve çok sayıda yaralının olduğu trafik kazası anonsunu alan ekiplerin sevki, olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara müdahalesi ve sağlık kuruluşlarına nakilleri canlandırıldı.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de katıldığı tatbikatta ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları müdahaleleri değerlendirilerek puan verildi.
Kazada yaralanmalar ve acil müdahale uygulanması gereken yaralı vatandaşların gerçeği aratmayan davranışları ve sağlık ekiplerinin koordinasyon içerisinde müdahaleleri ilgiyle izlendi.
Tatbikatı izleyen Vali Mantı tatbikatı oldukça başarılı bulduğunu belirterek, olmasını asla istemediklerini ancak olası acil bir durumda karmaşaya meydan vermeden müdahalenin önemini ortaya koyması bakımından bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi.
İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Can Cansızlar'dan bilgi alan Vali Ali Mantı gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldığını söyledi.
11 Ambulans, 3 özel hastane ambulansı, 2 UMKE timinin yer aldığı tatbikat, 112 Acil Sağlık Hizmeti ve UMKE'den 45 personel, özel hastanelerden 9 ve 30 acil yardım öğrencisi toplam 84 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Ali Mantı tatbikat sonrası ekipleri tebrik etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48 Kore Başkonsolosu Jang: "Türk askeri Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaştı" - Haber
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da - Haber
14:48 İzmir'de "Kırmızı Bayrak" dalgalanıyor - Haber
14:48 Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber
14:43 Başkan Kavuş: "Meram'da engelsiz şehir imar ediyoruz" - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haber
13:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
3.12.2019 14:58:23