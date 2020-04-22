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Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'den ayrıldı.

22.04.2020 01:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:46
Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul 'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, Türkiye 'den ayrıldı.
Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, İngiltere 'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek, İstanbul'a ulaştı.
İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçak, ekipmanların yüklenmesi için bekledi. Yüklemenin ardından kargo uçağı saat 01.35'te İngiltere'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.
Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.
İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, daha önce yaptığı açıklamada, ekipman sıkıntısıyla ilgili, "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İstanbul, Türkiye, Güncel
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