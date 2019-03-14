Sağlık Emekçileri BAKSM'de Bir Araya Geldi

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda yaptığı konuşmasına sağlık emekçilerinin bayramını kutlayarak başlayan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, "Beylikdüzü Belediyesi olarak Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle vatandaşlarımızın her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık emekçilerini bir araya getirdi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İsiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Taşkın Özer, birim müdürleri, ilçe protokolü, ilçedeki sağlık kuruluşlarının temsilci, yönetici ve emekçileri katıldı. Doç. Dr. Faik Oruçoğlu tarafından tıp tarihinin anlatıldığı "Milli Mücadelede Bir Kahramanlık Hikâyesi" adlı sunum ile başlayan program, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım'ın sunumu ile devam etti.

Şatır; "Sağlık emekçileri daha iyi şartlarda çalışmayı hak ediyor"

Sağlık emekçilerinin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Ömer Şatır; "Sağlık alanında çalışanların ve hastaların sorunlarının gün geçtikçe azalması gerekirken, çoğaldığını görüyoruz. Sağlık emekçileri daha iyi şartlarda çalışmayı hak ediyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle vatandaşlarımızın her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Mehmet Murat Çalık ise gecede yaptığı konuşmasında; "Böyle güzel bir ortamı bize sundukları için Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarını kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlüğü ve zorluğu biliyoruz. Siz doktorlar insan sağlığı ile ilgileniyorsunuz bizler ise kentlerin sağlığıyla ilgileniyoruz. Kentleri daha sağlıklı ortamlara kavuşturmak belki sizin de işlerinizi kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

İlçe protokolü tarafından sağlık kuruşlarına plaket takdim edilmesinin ardından program, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın müzik ziyafeti ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler