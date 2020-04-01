Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık görevlilerine baklava dopingi

Arabanlı duyarlı genç iş adamı Haci Şahin'den sağlık Araban ilçesi Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına baklava ikramı yapıldı.

01.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:57
Sağlık görevlilerine baklava dopingi
Arabanlı duyarlı genç iş adamı Haci Şahin'den sağlık Araban ilçesi Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına baklava ikramı yapıldı.

Gaziantep 'in Araban ilçesinde, hayırsever duyarlı genç iş adamı Haci Şahin, ilçedeki yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadelede görev alan Araban Devlet Hastanesi sağlık personellerini ziyaret edip baklava ikramında bulundu. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamasında yeni tip koronavirüs ile mücadele de sağlık çalışanların canla başla çalıştığını belirterek, "Ülkemiz, olağanüstü bir dönemden geçiyor. Hayatımızda ilk defa, tüm dünyayı etkisini altına alan ölümcül bir salgınla karşı karşıyayız. Bu günlerde en çok çalışma yükü ise hastanelerde çalışan doktorlar, hemşireler ve hastane de çalışan tüm sağlık görevlileri üsleniyor. Biz de Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay'ı makamında ziyaret ederek, tüm sağlık personellerine bu zor günlerde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verdikleri için teşekkür ettim. Hastanemizde bizlere mesai menfuru gözetmeksizin bu zor günlerimizde hizmet veren tüm sağlık görevlilerimize moral olması amacıyla baklava ikramında bulundum" diye konuştu.

Sağlık çalışanları da iş adamı Haci Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Gaziantep, Araban, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlık görevlilerine baklava dopingi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:12: Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Haber 19:12: Kongo Cumhuriyeti'nde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti: 20 ölü - Haber 19:12: Turgutlu'da toplu taşıma ve işçi servislerinde koronavirüs denetimi - Haber 19:10: Belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı - Haber 19:10: Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına jandarma koştu - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber