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Sağlık görevlisi çorabı olmayan küçük kıza kendi çoraplarını giydirdi

Adana'da bir evde çıkan yangında, ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisinin davranışı yürekleri ısıttı.

30.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:54

'da çıkan yangından etkilenen küçük kıza sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık görevlisinin, müdahale ettiği kıza kendi çoraplarını giydirmesi ise göz doldurdu.

KENDİ ÇORAPLARINI VERDİ

ilçesinde bir apartmanda 2 gün önce çıkan yangında binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 5-6 yaşlarında küçük bir kız çocuğu da vardı. Sağlık görevlisi ayağında çorapları olmayan kız çocuğunu ambulansa alıp önce müdahale etti, ardından kendi çoraplarını çıkararak küçük kıza giydirdi.

Sağlık görevlisinin bu davranışı görenlerin içini ısıttı.

Sağlık görevlisi çorabı olmayan küçük kıza kendi çoraplarını giydirdi

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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