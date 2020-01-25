Haberler » 3. Sayfa » Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada! - Haberler

Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!

Elazığ'daki depremden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Seferberliğin ilan edildiği bölgede bir kurtarma görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla telefonda yaptığı konuşma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

25.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:51

ve 'yı vuran depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SEN DAHA GÜÇLÜ OLACAKSIN"

Telefonda enkaz altındaki Azize isimli kadını sakinleştirmeye çalışan görevli, "Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin oluyorsun, hepsine destek oluyorsun" ifadelerini kullandı.

KÜRTÇE KONUŞARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Enkaz altındaki kadının "Yanımızda komşunun annesi de var" sözleri üzerine kurtarma görevlisi Kürtçe konuşarak enkaz altındaki diğer kadını da sakinleştirmeye çalıştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Kurtarma görevlisinin telefonda konuştuğu Azize isimli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 17 saat sonra enkaz altından çıkartıldı.

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'daki deprem sonucunda Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti

Depremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladıDepremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladı

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldıYerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiyeİran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu

ElazığElazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat ettiSon dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti

Berna LaçinBerna Laçin'in deprem sonrası yaptığı vergi paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Elazığ depreminin ardından Melih GökçekElazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

ElazığElazığ'daki deprem sonrası ABD'den korkutan harita!

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılarSosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar

21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldıSon dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı

THYTHY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılarÜnlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar

Tayvanlı deprem kâhini, TürkiyeTayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık hayatı ve biyografisi!Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık hayatı ve biyografisi!

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?

Deprem vergisi nedir? Deprem vergisi nelerden alınıyor? Deprem vergisi maddeleriDeprem vergisi nedir? Deprem vergisi nelerden alınıyor? Deprem vergisi maddeleri

Deprem son dakika 2020 - Kandilli son depremlerDeprem son dakika 2020 - Kandilli son depremler

AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?

Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi son depremlerKandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi son depremler

Yer kabuğu nedir? Yer kabuğu kırılması nedir?Yer kabuğu nedir? Yer kabuğu kırılması nedir?

Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
VANLI:cigerim daglandı ALLAH enkaz altında kalan insanları kurtarmaya çalışan ekibede çok güç kuvvet versin
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
LOCA KAPTANI:Depremleri zaten yapan Allah, e ondan sonra deprem olursa Allah yardım etsin. heey Depremi YAPAN Allah, neden yapmış olabilir, facebookta yeterince hadis paylaşmadık mı yeterince kabe önünde selfi çekilmedik mi ? nerede yalnış yaptık Allah''ım sen en iyisini bilirsin, en doğrusunu yaparsın.
Yayından Kaldır
3 9
Cevap yaz
VANLI KURDO:allahu tela yardım etsin inşallah bu acıyı çok iyi biliyorum rabbim yardım etsin rabbim sabır versin rabbim kurtarsın heppinizi
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
ALEV:şu halimize bak rabbım yardımcımız olsun ınsallah enkaz altında kalanlara
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN İNŞAALLAH:Çok acı bir durum ya rabbim sen yardımcı ol ????????
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SERCAN:allahım sen yardım et
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN İNŞAALLAH:Çok acı bir durum ya rabbim ????????
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.1.2020 14:50:26