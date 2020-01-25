Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!

Elazığ ve Malatya 'yı vuran depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SEN DAHA GÜÇLÜ OLACAKSIN"

Telefonda enkaz altındaki Azize isimli kadını sakinleştirmeye çalışan görevli, "Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin oluyorsun, hepsine destek oluyorsun" ifadelerini kullandı.

KÜRTÇE KONUŞARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Enkaz altındaki kadının "Yanımızda komşunun annesi de var" sözleri üzerine kurtarma görevlisi Kürtçe konuşarak enkaz altındaki diğer kadını da sakinleştirmeye çalıştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Kurtarma görevlisinin telefonda konuştuğu Azize isimli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 17 saat sonra enkaz altından çıkartıldı.