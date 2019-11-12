Haberler » Güncel » Sağlık harcamaları 2018'de yüzde 17,5 arttı - Haber

Sağlık harcamaları 2018'de yüzde 17,5 arttı

Sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti.

12.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:10Sağlık harcamaları 2018'de yüzde 17,5 arttı
Sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 93,1 iken, 2018 yılında yüzde 93,8 oldu.
SAĞLIK HARCAMALARI GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN (GSYH) YÜZDE 4,4'ÜNÜ OLUŞTURDU
Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı, 2018 yılında yüzde 4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise, yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.
SAĞLIK HARCAMALARININ YÜZDE 77,5'İ GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI
Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 78 iken, 2018 yılında yüzde 77,5 olarak gerçekleşti.
SAĞLIK HARCAMALARININ YÜZDE 17,3'Ü HANEHALKLARI TARAFINDAN KARŞILANDI
Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.
KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI 2 BİN 30 TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında bin 751 TL iken, 2018 yılında yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 TL'ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 dolar iken, 2018 yılında 430 dolar olarak hesaplandı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 "Terör örgütlerini çekildiğini söylemek mümkün değil"
11:00 15 yaşındaki Hilal nerede ?
11:00 Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
11:00 Mitsubishi Electric'ten komuta merkezlerine özel LED ekran teknolojisi
11:00 Düzce depremin izlerini silip yeniden doğdu
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:01:53