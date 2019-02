Sağlık Harcamalarına Apivital Çözümü

Kaynak: AA

İSTANBUL (AA) – Orka Vitals Apiterapi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman , arı ürünlerinin (Apiterapi) toplum sağlığını korumak için önemli bir çözüm yolu olduğunu belirterek, "Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti olarak 151 milyar dolar sağlık harcamamız oldu. Arı ürünlerine biz sadece tedavi olarak bakmayalım. Bunlar muazzam bir koruyucu, doğal koruyucu." dedi.Orka Group güvencesi ile tüketicilerin hizmetine sunulan doğal arı ürünleri markası Apivital'in tanıtımı Orka Vitals Genel Koordinatörü Ahu Orakçıoğlu'nun ev sahipliğinde Les Ottomans Hotel Park Şamdan'da yapıldı.Burada doğal arı ürünlerinin kullanımıyla ilgili bilgiler veren Karaman, günümüzde endüstrileşmenin artmasıyla insanların sağlığının bozulmaya başladığını anımsatarak, "Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti olarak 151 milyar dolar sağlık harcamamız oldu. Arı ürünlerine biz sadece tedavi olarak bakmayalım. Bunlar muazzam bir koruyucu, doğal koruyucu. A'dan Z'ye immün sistemimizi ve vücudumuzda ihtiyaç duyduğumuz besin, enerji ve vitamini sağlıyor. Buna bağlı olarak da hastalığa yakalanma oranımız, hastalıklardan korunma gücümüz artmış oluyor." diye konuştu.Sağlık konusunda ulusal ölçekte başlatılan "Antibiyotikte ısrar etmeyin" kampanyasını hatırlatan Karaman, "Biraz geç kalmadık mı? Bir nesil geldi geçti. Bakınız antibiyotiğe muhtaç olduk ve vücut bağışıklık kazandı. Hastalıklar aldı başını gidiyor." dedi. Orka Holding çok iyi öncülük etti"Karaman, gıda takviyeleri, işlenmiş gıdalar, çevre kirliliği ve stresin hastalıklara davetiye çıkardığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Arı ürünleri 4 kutsal kitapta geçen Rabbimin bir mucizesi ama bunlar bilimsel normlarda, bilimsel elde işlenmezse, tertemiz doğal yapısını bozmadan size sunulmazsa yine biz başarıya ulaşamayız. İşte Orka Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Bu bağlamda çok iyi öncülük etti ve bugün bu mutluluğu yaşama fırsatını bize verdiler."Artan endüstrileşmeyle tarımda kimyasal ilaçların ve arı ölümlerinin arttığını anlatan Karaman, "Bunlar şayet çok ciddi bir şekilde takip edilmezse o zaman biz bunları Apiterapi'de güvenli kullanamayız. İşte biz bu bağlamda 20 üniversite ve 150'ye yakın konusunun uzmanı ödüllü hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Apiterapi en az 7-8 farklı bilim dalını ilgilendiren interdisipliner bir konu." diye konuştu."Önceliğimiz her zaman kalite olacak"Orka Vitals Genel Koordinatörü Ahu Orakçıoğlu, arı ürünleri alanında uzman akademisyenlerin kendilerine tanıttığı ürünleri aile olarak kullandıklarını aktardı ve arı ürünlerinin mucizevi şifasını gördükten sonra bu alana yöneldiklerini kaydetti.Orakçıoğlu şöyle konuştu:"Kendimiz deneyip mucizevi sonuçlarını gördükten sonra bu alana girmeye karar verdik. Benim için çok kıymetli. Bir insanın inandığı işi yapması son derece kıymetli. Kendinde o güzel sonuçları gördüğü, çocuklarında, sevdiklerinde güzel sonuçlarını gördüğü bir işe girmesi çok kıymetli. Ticaret olarak değil, gerçekten bir şifaya aracılık etmek olarak bakıyorum. Ürünleri bütün marketlere satmak gibi bir planımız yok. Kovanlar konusunda seçici davranıyoruz. O nedenle bütün marketlerde bulunmayacağız, biz hep butik kalacağız. Önceliğimiz her zaman kalite olacak."Ünlü bilim adamı Albert Einstein 'in "Bal arıları ölürse insanlar da 4 yıl içinde ölür" öngörüsüne dikkati çeken Orakçıoğlu, ürünleri alanında uzman akademisyenlerle beraber geliştirdiklerini ifade ederek, "Biz de buradan yola çıkarak, biz bu şifaya nasıl aracı olabiliriz diye baktık. Bu dünyaya daldığımızda da çok değerli akademisyenlerle tanıştık. Bizim gözümüz açıldı ama bizden önce bu dünyaya gözünü açmış çok değerli hocalarımız, profesörlerimiz var." diye konuştu.Apivital ürünleri ile ilgili bilgi veren Ahu Orakçıoğlu, "Ürünlerimiz Ankara Üniversitesi Teknokent Bölgesinde başta Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü olmak üzere 20'ye yakın üniversiteden çok sayıda uzman bilim insanı ile yakın iş birliği içinde üretiliyor. Apivital'in yüzde 100 doğal ve katkısız ürünlerinin 7'den 77'ye çocuk-yaşlı, kadın-erkek herkese sayısız fayda sağlamasını amaçlıyoruz." diye konuştu.Tanıtımda Belgesel yapımcısı Emrullah Şentürk'e TRT İçin yaptığı Apiterapi belgeseli için plaket takdim edildi. Ayrıca Ulusal Apiterapi Derneği ve Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. A. Timuçin Atayoğlu, Orkavitals Apiterapi ürünlerinin proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman'a Apivital marka ürünleri için "Üstün Kalite Ödülü" takdim edildi.