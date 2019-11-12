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Sağlık harcaması 2018'de yüzde 17.5 artışla 165 milyar lira

Sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17.5 artarak, 165 milyar 234 milyon liraya çıktı.

12.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:28Sağlık harcaması 2018'de yüzde 17.5 artışla 165 milyar lira

Sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17.5 artarak, 165 milyar 234 milyon liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Sağlık Harcamaları İstatistikleri" verilerine göre, sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4.4'ünü oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 78 iken, 2018 yılında yüzde 77.5 oldu.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2018 yılında yüzde 19.4 artarak 28 milyar 655 milyon liraya ulaştı. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılındaki yüzde 17.1'den, 2018 yılında yüzde 17.3 düzeyine yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1,751 lira düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 15.9 artarak, 2,030 liraya yükseldi. Buna karşılık, kişi başı sağlık harcaması 2017 yılında 480 dolar düzeyindeyken 2018 yılında 430 dolar oldu. (Tablo)



Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: DHA

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