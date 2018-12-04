04 Aralık 2018 Salı 16:42



04 Aralık 2018 Salı 16:42

"Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi Sözleşmesi"Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak kendimize sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk"ANKARA - Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü arasında "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi Sözleşmesi" imzalandı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak kendimize sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk" dedi. Dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilerek önlenmesi ve kontrolü için ciddi çabalar harcanıyor. Doktorlar insan sağlığı için çok tehlikeli olan bu enfeksiyonların gelişiminin alınacak tedbirlerle önlemenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Dünyada hızla yayılan bu enfeksiyonların gelişimini önlemek amacıyla farkındalık oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da Dünya Sağlık Örgütü ile 'Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi Sözleşmesi'ni imzalandı. Sözleşme öncesinde bir konuşma yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların sağlık kurumuna başvuru öncesinde hastada var olmayan, ancak uygulanan bir sağlık hizmeti sonrası ortaya çıkan enfeksiyonlar olduğunu kaydederek, "Günümüzde invaziv işlemlerin artması, geniş kapsamlı cerrahi tedavilerin uygulanması ve immünsüpresif ilaç uygulamaları gibi tıp uygulamalarındaki gelişmeler sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların oluşumu için riskli hale getirmiştir. Ayrıca artan antimikrobiyal direnç oranları ile birlikte, aynı hızda yeni antibiyotik gruplarının keşfedilememiş olması ve eldeki mevcut antibiyotiklerin bazı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlara etkisiz olması nedeniyle sorun daha da büyük hale gelmektedir. Bu nedenlerle tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte, önlenmesi ve kontrolü için ciddi çabalar harcanmaktadır" ifadelerini kullandı."Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak kendimize sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk"Alınacak tedbirlerle enfeksiyonların gelişimini önlemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Meşe, şöyle devam etti: "Dünyada ortalama her 25 hastada bir hastane enfeksiyonu geliştiği bildirilmektedir. Bu enfeksiyonların önlenebilir olması nedeniyle, tüm dünyada yeni hedef sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları sıfıra indirmektir. Bizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak kendimize sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların daha da hız kazanması için yeni eylem planları oluşturduk. Unutmamalıyız ki bir sağlık kurumunun sunduğu hizmetin kalitesinin değerlendirilmesinde en önemli göstergelerden biri Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon oranlarıdır. Bu enfeksiyonları sıfıra indirerek Sağlık kurumlarımızdaki sunulan hizmetlerin kalitesini de arttırmayı planlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi enfeksiyonların kontrolünde en ucuz, en kolay ve en etkin önlem el hijyenidir. Sağlık hizmeti sunumunda el hijyenine uyumun artırılması, enfeksiyon gelişiminin ve antimikrobiyal direncin yayılımının önlemesinde esastır. Ülkemizde sağlık hizmet sunumunda, tüm personelin el hijyenine özen göstermesi için, hizmet içi eğitimler verilmekte ve sağlık personelinin farkındalığını artırmaya yönelik bir çok çalışma yapılmaktadır. Ayrıca hastanelerimiz de el hijyenine uyumlar izlenmekte, veriler sürveyans sistemine kayıt edilmekte ve kanıta dayalı politikalar geliştirmek üzere analizleri yapılmaktadır."Meşe, Dünya Sağlık Örgütü adına tüm dünyada bu çalışmaları yürüten bilim insanı Profesör Didier Pittet, Ana Paula Coutinho Rehse'ye ve DSÖ Türkiye direktörü Dr. Pavel Ursu'ya teşekkürlerini ileterek, "Sağlık Kurumlarında Sıfır Enfeksiyon hedefimize destek vermek üzere, Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin 139 ülke ile imzaladığı anlaşmayı ülkemiz adına imzalamak üzere bugün burada toplandık. Bu hedefimize ulaşmak için, 81 ilimizden gelen siz değerli yöneticilerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir" şeklinde konuştu.DSÖ Türkiye direktörü Dr. Pavel Ursu, enfeksiyonların yayılmasının tüm dünyada hızlı bir şekilde artış gösterdiğinin altını çizerek, enfeksiyonun kontrol tedbirlerinin bulunduğunu ve Dünya Sağlık örgütü olarak kalitenin ve güvenliğin peşinde olduklarını belirtti.Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü arasında "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi Sözleşmesi" imzalandı.