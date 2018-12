Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Duru: "Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Her Türlü Takdirin...

07 Aralık 2018 Cuma 17:14



Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Serdar Duru, sağlık hizmetlerinde görevli personelin, her türlü takdirin üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.Duru, hafta kapsamında yapılan etkinliklerin 'Yaşama Yol Ver' temalı video gösterimi ile sonlandırıldığını belirterek, "Acil Sağlık Hizmetleri, personeli her türlü zor şartlarda görevlerini fedakarca ve başarı ile yerine getirmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının insana vermiş olduğu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir. Acil durumlarda saniyeler çok önemlidir. Burada tecrübeli personelin donanımlı araç ve gereçlerle hastanın hayatını kurtarabileceğinin unutulmaması gerekir"dedi. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası, 2 ve 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yeni hizmet binası açılışı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ziyareti ve 'Yaşama Yol Ver' temalı video klip çekimleri ile sonlandırıldı. - KIRŞEHİR