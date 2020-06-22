"Sağlık için maske takın"

Maske takmanın zorun olduğu iller arasında yer alan Kütahya'da, çarşı ve mahalle bekçileri kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıyor.

22.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:01
Maske takmanın zorun olduğu iller arasında yer alan Kütahya'da, çarşı ve mahalle bekçileri kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıyor.

Kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Caddesi ile Saman Pazarı Çarşısı'nda dağıtılan broşürlerde, "Sağlık için maske takın" "Maske takmayı unutmayalım, takmayanları uyaralım", "Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi koruyalım" ifadeleri yer aldı.

Bu arada, maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Kütahya, Güncel, Haber

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