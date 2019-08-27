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Sağlık için pedalladılar

Eskişehir'de sağlık için hareketli yaşamın, spor yapmanın önemini vurgulamak ve temiz ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak amacıyla "Sağlık İçin Spor ve Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

27.08.2019 10:18 Sağlık için pedalladılar
Eskişehir'de sağlık için hareketli yaşamın, spor yapmanın önemini vurgulamak ve temiz ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak amacıyla "Sağlık İçin Spor ve Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Bisiklet Derneği (Velesbid) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinden başladı.
Turun başlangıcı İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca tarafından yapıldı.
Yaklaşık 100 bisikletlinin katıldığı 15 kilometrelik tur, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde sona erdi.

Yeşilay Cemiyeti, Eskişehir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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